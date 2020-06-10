Фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжено арешт на 3 місяці

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону продовжив на три місяці, до 14 вересня, термін тримання під вартою фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсену Абхаїрову, Рустему Емірусеїнову та Ескендеру Абдулганієву, повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Слідчий і прокурор не надали жодного доказу. Тільки припущення, що ґрунтуються на тяжкості звинувачення, хоча ми знаємо, що ця причина не може впливати на продовження. Понятих допитують, свідки допитані, тримати їх у СІЗО немає необхідності, тим більше там нелюдські умови. Я вважаю, що запобіжний захід має бути змінений на домашній арешт. Це теж арешт, ваша честь», – сказав на суді 10 червня адвокат Еміль Курбедінов.

Але головуючий судової колегії Руслан Плиско не взяв до уваги доводи захисту і продовжив термін тримання під вартою.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва по суті.

У грудні 2019 року суд у Росії продовжив на пів року арешт фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».