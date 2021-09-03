До Києва планує приїхати з концертом гурт «Кіно», чий гітарист виступав в анексованому Криму

У київському «Палаці спорту» 24 вересня планується концерт гурту «Кіно» з гітаристом Юрієм Каспаряном, який неодноразово виступав в анексованому Криму. Виступ перенесли з весни цього року.

«Київ! Через місяць «Кіно» виступлять з великим концертом у столиці України. У Палаці спорту прозвучать головні пісні гурту в супроводі атмосферного відео. Музиканти «Кіно», голос Віктора Цоя і перший за більш ніж 30 років концерт в Україні. Не пропустіть», – йдеться в повідомленні на сторінці групи у фейсбуці.

На сайті concert.ua – ресурсу, що анонсує концерти зірок і реалізує квитки на виступи – також опублікований анонс події.

Склад, яким має виступити гурт у Києві – два оригінальних басисти групи різних років – Олександр Титов та Ігор Тихомиров і гітарист – Юрій Каспарян.

У 2018 році в Севастополі й Сімферополі відбулися концерти, на яких музика групи «Кіно» звучала у виконанні великого симфонічного оркестру під соло гітариста Юрія Каспаряна. Продюсером проєкту під назвою «Симфонічне кіно» виступив Олександр Цой. Аналогічний виступ відбувся в Севастополі і в 2017 році. Після цих концертів Юрій Каспарян і Олександр Цой з'явилися в українській базі «Миротворець».

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на півострові або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.