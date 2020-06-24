Громадянського журналіста Мемедемінова етапували в колонію у Ростовській області Росії – адвокат

Засудженого кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова доставили в колонію-поселення №8, що в селищі Садковське Ростовської області Росії. Після етапування в колонію Мемедемінов протягом 20 днів перебуває на карантині. Про це стало відомо проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії від адвоката Лілі Гемеджи.

«Наріман досі перебуває на карантині. Станом на сьогодні (23 червня – ред.) – це вже 20 днів. Імовірно, його сьогодні ж випустять з карантину. У колонії його поставили на профілактичний облік, проте пояснили, що це було зроблено автоматично, тому що Наріман був на профобліку ще коли перебував у СІЗО Сімферополя. Хотіли взяти зразки ДНК, але він відмовився. Передавав усім величезний привіт. У цілому ставлення з боку адміністрації колонії до нього нормальне», – розповіла Гемеджи.

У жовтні 2019 року суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні. Захист Мемедемінова заявив про намір подавати позов до Європейського суду з прав людини.

Низка українських правозахисних і медійних організацій закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.

Військовий апеляційний суд Власіхи Московської області 14 травня залишив чинним вирок кримському блогеру, громадянському журналістові Наріману Мемедемінову за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності.

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням російського апеляційного суду.