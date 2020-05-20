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20 травня 2020, Київ 12:50
Новини | Суспільство

У Криму заявляють про забудову древнього могильника в Бахчисараї

У листопаді 2019 року Кабінет міністрів України запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території анексованого Криму

Підконтрольна Росії прокуратура анексованого Криму повідомляє про незаконні будівельні роботи на древньому могильнику «Сувла-Кая» в Бахчисараї. Як сказано в повідомленні пресслужби відомства, прокуратура провела перевірку за публікаціями в ЗМІ.

Тут також відзначили, що могильник «Сувла-Кая» III-V ст.н.е. внесено до переліку виявлених об'єктів культурної спадщини (археології).

«У порушення вимог законодавства адміністрацією Бахчисарая не вживалися заходи, спрямовані на збереження об'єкту культурної спадщини, на підтримку його в належному технічному, санітарному стані, не виконувався обов'язок щодо недопущення погіршення стану території об'єкта культурної спадщини, що не упорядкована», – відзначають у прокуратурі.

У відомстві стверджують, що «незважаючи на неодноразове інформування органу місцевого самоврядування про наявність могильника будівництво на його території не припинялося, без узгодження з органами охорони культурної спадщини виконано будівництво житлового і підсобного приміщень».

У листопаді 2019 року Кабінет міністрів України запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території анексованого Криму.

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