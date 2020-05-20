У Криму заявляють про забудову древнього могильника в Бахчисараї

Підконтрольна Росії прокуратура анексованого Криму повідомляє про незаконні будівельні роботи на древньому могильнику «Сувла-Кая» в Бахчисараї. Як сказано в повідомленні пресслужби відомства, прокуратура провела перевірку за публікаціями в ЗМІ.

Тут також відзначили, що могильник «Сувла-Кая» III-V ст.н.е. внесено до переліку виявлених об'єктів культурної спадщини (археології).

«У порушення вимог законодавства адміністрацією Бахчисарая не вживалися заходи, спрямовані на збереження об'єкту культурної спадщини, на підтримку його в належному технічному, санітарному стані, не виконувався обов'язок щодо недопущення погіршення стану території об'єкта культурної спадщини, що не упорядкована», – відзначають у прокуратурі.

У відомстві стверджують, що «незважаючи на неодноразове інформування органу місцевого самоврядування про наявність могильника будівництво на його території не припинялося, без узгодження з органами охорони культурної спадщини виконано будівництво житлового і підсобного приміщень».

У листопаді 2019 року Кабінет міністрів України запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території анексованого Криму.