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18 Жовтень 2018, Київ 00:17
Новини | Політика

Обвинувачений у держзраді: прокуратура АР Крим вимагає екстрадиції з Росії колишнього кримського депутата

Колишній депутат Верховної Ради Криму, чиновник російського уряду окупованого Криму Віталій Нахлупін

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Прокуратура Автономної Республіки Крим вимагатиме екстрадиції з Росії колишнього депутата Верховної Ради Криму Віталія Нахлупіна, повідомив 17 жовтня речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко. В Україні цю особу обвинувачують у державній зраді, уточнюють у прокуратурі.

29 грудня 2016 року прокуратура АР Крим направила в суд обвинувальний акт щодо Нахлупіна. Під час розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що цей депутат надав допомогу і сприяння окупації Криму Росією.

Зокрема, за його безпосередньої участю незаконно прийнята так звана «Конституція Республіки Крим» та інші документи. Нахлупін у березні 2014 року через офіційний інтернет-сайт Верховної Ради Криму відкрито звернувся до жителів автономії про необхідність взяти активну участь в так званому «референдумі».

Російські ЗМІ 17 жовтня повідомили, що співробітники правоохоронних органів затримали в Москві «заступника голови Ради міністрів Криму» Віталія Нахлупіна за підозрою в отриманні хабара.

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