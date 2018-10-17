Обвинувачений у держзраді: прокуратура АР Крим вимагає екстрадиції з Росії колишнього кримського депутата

Прокуратура Автономної Республіки Крим вимагатиме екстрадиції з Росії колишнього депутата Верховної Ради Криму Віталія Нахлупіна, повідомив 17 жовтня речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко. В Україні цю особу обвинувачують у державній зраді, уточнюють у прокуратурі.



29 грудня 2016 року прокуратура АР Крим направила в суд обвинувальний акт щодо Нахлупіна. Під час розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що цей депутат надав допомогу і сприяння окупації Криму Росією.



Зокрема, за його безпосередньої участю незаконно прийнята так звана «Конституція Республіки Крим» та інші документи. Нахлупін у березні 2014 року через офіційний інтернет-сайт Верховної Ради Криму відкрито звернувся до жителів автономії про необхідність взяти активну участь в так званому «референдумі».

Російські ЗМІ 17 жовтня повідомили, що співробітники правоохоронних органів затримали в Москві «заступника голови Ради міністрів Криму» Віталія Нахлупіна за підозрою в отриманні хабара.