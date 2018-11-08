Російські силовики затримали двох людей в окупованому Криму

Російські силовики провели зранку 8 листопада в селищі Азовське Джанкойського району в окупованому Криму обшук у будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова, після чого затримали його сина Аблялімі Аблямітова та його дружину Айджан. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, обох затриманих повезли до Сімферополя.

Обшук розпочався приблизно о 7:00 (це 6:00 за Києвом), у ньому брали участь близько двох десятків силовиків, які приїхали на трьох машинах. У будинку перебували п’ятеро людей разом із дитиною. Двічі до власника будинку, який хворіє на астму, викликали швидку допомогу.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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