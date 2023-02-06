У Криму знову відбувся обшук у будинку кримськотатарського активіста Ільвера Аметова

Російські силовики увечері 5 лютого провели черговий обшук у будинку кримськотатарського активіста, голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова. Про повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на повідомлення кримськотатарської активістки Ельмаз Акімової.



«Обшук почався близько 19:00 і тривав дві години... Проводили його співробітники ФСБ, ОМОНу, Слідчого комітету, поліції міста Феодосії та Судака. Також була присутня швидка допомога, РЕМ, МНС, ДАІ, автомобіль без розпізнавальних знаків. Загалом на обшуку було задіяно близько 40 (!) співробітників. Постанову на обшук господарю будинку не пред'явили», – йдеться у повідомленні.



За даними Акімової, приводом для обшуку, як стверджує російська поліція Феодосії, став телефонний дзвінок, що надійшов до відділу поліції з київського номера 044.



«Той, хто телефонував, нібито повідомив поліцію, що в будинку Ільвера Аметова стався злочин – «його син, який прописаний за цією адресою, зарізав свою дружину». Приїхавши, звичайно, вони не виявили нічого подібного. Провели обшук, а також розмову з дружиною сина, оглянули всі приміщення в будинку, зафіксували все на фото. Після того, як переконалися, що все гаразд, усі співробітники залишили домоволодіння Ільвер аг'а. Нагадаю, що за останні 10 днів це вже другий обшук у будинку Ільвера Аметова», – повідомила Акімова.



Російські силовики публічно не повідомляли про обшук у будинку Аметова.



Ільвер Аметов є головою Судацького регіонального меджлісу, забороненого у Росії з 2016 року. Під час обшуку у вересні 2019 року з домашнього музею політика вилучили старовинні експонати зброї. Він колекціонує артефакти понад 20 років.