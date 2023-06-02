У Криму близько 20 людей засудили за «участь у кримськотатарському батальйоні» – правозахисники

З початку окупації Росією Криму щонайменше 18 людей отримали вироки за «участь у кримськотатарському батальйоні». З них четверо – 2023 року, повідомляє правозахисна організація «Крим SOS».

На думку аналітика організації Євгена Ярошенка, російська влада півострова використовує «справу батальйону ім. Номана Челебіджихана» як «універсальну» статтю для переслідування нелояльних кримчан.

«Завдяки звинуваченню у причетності до батальйону можна охопити ширші категорії кримських татар. У випадку з батальйоном набагато менше потрібно доказової бази», – зазначив він.

У Криму зафіксовано десятки випадків переслідування громадян за нібито участь у «кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана». Багато затриманих отримали реальні терміни і вже відбувають покарання у російських в’язницях. Останній вирок оголосили 1 червня – кримчанин отримав два роки позбавлення волі.

ФСБ Росії внесла «кримськотатарський добровольчий батальйон ім. Номана Челебіджіхана» до списку «терористичних організацій» у 2022 році.

Дискусія про створення «кримськотатарського батальйону» у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Нацгвардії України, яка входить до системи Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення у їхній структурі «кримськотатарського батальйону» залишаються на рівні заяв, які не закріплені законодавчо. Його керівник Ленур Іслямов закликав привласнити «кримськотатарському батальйону імені Номана Челебіджихана» номер військової частини.