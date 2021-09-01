У Криму за місяць відкрили 14 кримінальних справ через ухилення від служби в армії Росії – правозахисники

У серпні підконтрольні Росії суди окупованого Криму винесли 10 вироків щодо кримчан «за ухилення від служби» в збройних силах Росії, загалом за місяць відкрили 14 нових кримінальних справ, повідомила Кримська правозахисна група.

За даними правозахисників, всього станом на кінець серпня винесено понад дві сотні вироків щодо «ухилення від служби».

«Всього на кінець серпня КПГ зафіксувала 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС Росії, переданих на розгляд в «суди» Криму. За 232 з них вже винесено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду», – йдеться в повідомленні.

Щодо липня, правозахисники повідомляли про 17 кримінальних справ проти кримчан «за ухилення від служби» в російській армії.

У лютому Європейський парламент проголосував за резолюцію, якою засудив, серед іншого, «примусовий призов кримчан в російську армію». У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм.