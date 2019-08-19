На материковій Україні на обліку перебуває 40 733 переселенці з Криму – міністерство

На материковій частині України офіційно на обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя, що є окремою від АР Крим адміністративною одиницею. Про це проектові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили у відділі організації соцзахисту внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики України.

За даними на 15 серпня, найбільше внутрішньо переміщених осіб із півострова зареєстровано в Києві – 12 750. У Херсонській області їх 3 902, в Одеській – 3 261, у Львівській – 2 497. Найменше переселенців із Криму і Севастополя на неокупованій частині Луганської області – 156 осіб.

Станом на 19 серпня, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, обліковано 1 401 447 переселенців із усіх окупованих територій України – частин Донецької і Луганської областей та АР Крим і Севастополя.