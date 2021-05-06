Прокуратура АРК розслідує понад 70 фактів злочинних дій щодо культурних цінностей в Криму

Прокуратура АРК і Севастополя розслідує понад 70 фактів злочинів щодо культурних цінностей в Криму, повідомляє у четвер пресслужба відомства.

«Наразі органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування низки кримінальних проваджень за понад 70 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території півострова за ч. 1 ст. 438, чч. 1, 3 ст. 298, ст. 341, ст. 356, ч. 2 ст. 201 КК України», – йдеться в повідомленні.

Раніше Прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження за фактом «руйнування Фороської ландшафтного парку» в анексованому Криму. Також торік прокуратура АРК почала розслідувати забудову мису Меганом в Судаку.

Після анексії Криму Росія незаконно взяла під свою юрисдикцію усі об’єкти культурного та історичного значення на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.