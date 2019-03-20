«Слушай сюда»: Крим.Реалії запустили подкасти

Команда Крим.Реалії запустила подкасти на платформах iTunes, Castbox і Soundcloud. Розділ «Подкасти» з'явився і на головній сторінці сайту.

Щотижня там виходять прем'єри трьох програм: сатиричне шоу «Кримський.Пармезан», «Кримська розмова» – вибрані інтерв'ю з ефірів Радіо Крим.Реалії і «Слушай сюда» – подкаст, в якому автори розповідають про свої тексти, які вийшли на сайті.

«Подкасти – формат, що набирає популярності в Україні та сусідній Росії, і, звичайно, ми не могли пройти повз. Це не те ж саме, що радіо, це скоріше аудіоблог, за допомогою якого Крим.Реалії говоритиме не тільки про політику і проблеми, з якими зіштовхується Крим, а й розповідатиме історії з життя простих кримчан», – розповів головний редактор Крим.Реалії Володимир Притула.

Щоб підписатися на подкасти Крим.Реалії, користувачі мобільних телефонів з системою Android можуть використовувати додатки Castbox або Soundcloud, власникам техніки Apple вони доступні в додатку Podcast.

Крим.Реалії – кримський проект української служби Радіо Свобода – стартував у березні 2014 року, після анексії Росією Кримського півострова.

Журналісти Крим.Реалії надають своїй аудиторії те, що їй недоступно з місцевих засобів інформації: новини без цензури, відповідальний обмін думками, відкрите обговорення проблем.