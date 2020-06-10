Росія порушує свободу віросповідання в анексованому Криму – звіт Держдепартаменту США

Державний департамент США у доповіді про свободу релігії в світі за 2019 рік вказав, що Росія в анексованому нею Криму переслідує і залякує релігійні меншини, «Свідків Єгови», Православну церкву України та кримських татар-мусульман.

«Окупаційна влада продовжує арештовувати кримських татар, звинувачувати в незаконній місіонерській діяльності, захоплювати українські церкви», – йдеться в звіті.

Релігійні і правозахисні групи продовжують повідомляти, що російські ЗМІ у своїх матеріалах намагаються викликати підозру і страх щодо різних релігійних груп, зокрема, до «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії і анексованому нею Криму, але законна в Україні. Російські ЗМІ також зображують «Свідків Єгови» як «екстремістів», йдеться у доповіді.

«Уряд США продовжує засуджувати залякування християнських і мусульманських релігійних груп російською окупаційною владою в Криму і залучати міжнародну увагу до цих порушень. У посольстві США в Україні повідомили, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати релігійну свободу в Криму, і змусять окупаційну владу повернути конфісковане майно і звільнити ув’язнених, засуджених за свої релігійні або політичні переконання», – вказано у звіті.

Раніше у звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи повідомлялося, що Росія опинилася серед 14 країн світу, які Держдепартамент США має зарахувати до списку «країн, що викликають особливе занепокоєння». Зокрема, в звіті йдеться про порушення з боку Росії права на свободу релігії в анексованому Криму.

Серед найбільш резонансних справ у частині порушення прав лидини і прав на віросповідання правозахисники називають відкриті переважно проти мусульман російською окупаційною владою так звані «справи Хізб ут-Тахрір», переслідування «Свідків Єгови» та порушення прав громади вірян Православної церкви України.