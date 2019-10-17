Російські військові на навчаннях у Криму перевіряли систему ППО

В анексованому Криму відбулися навчання російських військових, під час яких екіпажі літаків і вертольотів морської авіації умовно атакували об'єкти, що прикриваються розрахунками комплексів С-400 «Тріумф» і «Панцир», повідомляє 17 жовтня пресслужба Міноборони Росії.

За інформацією відомства, екіпажі літаків Су-24, Су-30 і вертольотів Мі-8 і Ка-27 зі складу підрозділів морської авіації виступили як контрольні цілі для розрахунків чергових сил і засобів ППО.

«Під час перевірки авіація діяла з різних напрямків і виконувала завдання як на граничних швидкостях на максимальному віддаленні від зон виявлення радіолокаційних станцій. У свою чергу, бойові розрахунки комплексів ППО здійснили виявлення й електронні пуски по контрольних цілях», – йдеться у повідомленні.

Загалом були задіяні 5 літаків і 3 вертольоти, в тому числі літаки-розвідники Су-24МР, фронтові бомбардувальники Су-24М, багатоцільові винищувачі Су-30СМ і вертольоти Мі-8 і Ка-27, а також комплекси С-400 «Тріумф» і «Панцир».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в Чорному морі. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.