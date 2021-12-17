У Криму визнали «законним» арешт координатора «Кримської солідарності» за допис у соцмережі 2012 року

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму визнав законним адмінарешт координатора «Кримської солідарності» Мустафи Сейдалієва за допис у соцмережі 2012 року, повідомила проєктові Радіо Свобода «Крим. Реалії» адвокат Ліля Гемеджі.

«Сейдалія було доставлено до суду. Він брав участь і надавав свої доводи, говорив, що публікації було розміщено ще у 2012 році, коли на території Криму діяла юрисдикція іншої держави, відповідно притягнення до відповідальності є незаконним. У 2016 році він втратив доступ до сторінки і не міг видалити (публікацію – ред.)», – сказала Гемеджі.

За її словами, суд не приняв доводи захисту і залишив у силі рішення щодо адмінарешту Сейдалієва.

Гемеджі зазначила, що ввечері, 17 грудня, спливає термін адмінарешту Сейдалієва і він має вийти з ізолятора.

Раніше рішеннями підконтрольного Росії Кіровського районного суду Криму Сейдалієва визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень за статтею про «виробництво та розповсюдження екстремістських матеріалів», йому призначили покарання у вигляді адмінарешту на 10 діб за кожним протоколом.

Сейдалієва звинуватили у тому, що у 2012 році у соцмережі «ВКонтакте» він розмістив відеозапис, який є в російському списку екстремістських матеріалів.

Координатора «Кримської солідарності» не випустили на волю після закінчення першого терміну адміністративного арешту 7 грудня.