У Криму хочуть демонтувати автосервіс, де відмовилися обслуговувати військову техніку РФ

Російська влада окупованого Криму має намір демонтувати автосервіс у селищі Видне Червоногвардійського району, в якому раніше відмовилися обслуговувати російську військову техніку, інформує проєкт Радіо Свобода Крим Реалії.

Раніше в соцмережах з’явилися відеоролики, в яких стверджувалося, що співробітники відмовилися ремонтувати військову вантажівку з буквою «Z» на бортах. Після цього «раптова» перевірка зробила висновок, що автосервіс був побудований незаконно і повинен бути демонтований впродовж найближчих двох тижнів.

Як випливає з відеозаписів, російські військові звернулися до автосервісу у селищі Видне Красногвардійського району Криму з проханням провести вулканізацію шин. Співробітники автосервісу відмовилися їх обслуговувати, незважаючи на те, що військові були готові сплатити за послугу. Пізніше власник сервісу Вілен Сейтосманов пояснив, що відмовили не з ідеологічних причин: сервіс розрахований переважно на легкові авто та не може обслуговувати важкі армійські вантажівки.

Проте невдовзі після появи відеороликів в інтернеті в автосервіс прийшла перевірка, яка дійшла висновку, що підприємство було збудоване у Видному з порушенням законодавства та має бути ліквідоване упродовж 14 днів.

Підконтрольний Кремлю голова російського парламенту Криму Володимир Константинов прямо заявив, що рішення має ідеологічне підґрунтя і має послужити підприємцю Сейтосманову «уроком патріотизму». «Користується благами громадянина великої держави – нехай живе у відповідності до закону. Владу нашу він може не любити – силуваним конем не поїдеш. А от поважати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу», – заявив Константинов. Він також порадив власнику сервісу виїхати до підконтрольної Києву території.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі обмежені та досягнуті значними втратами для російських військ через потужний опір України.