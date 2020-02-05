Суд у «справі Хізб-ут-Тахрір»: слідчі вважають розмову про дітей доказом провини кримчан

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 5 лютого відбулося засідання по суті у «справі» красногвардійської групи «Хізб ут-Тахрір». Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, під час засідання був заслуханий годинний аудіозапис, на якому фігуранти справи Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв обговорюють питання виховання дітей в ісламі. За версією сторони обвинувачення, цей аудіозапис є доказом провини обвинувачених кримських татар.

Адвокат Ліля Гемеджи пояснила, що на аудіозаписі, що надається як доказ провини, відбувалась розмова про дітей.

«На цьому аудіо наші підзахисні дуже жваво обговорюють питання виховання дітей. Вони міркували про опіку над дітьми: як дитина повинна виховуватися в неповній сім’ї; говорили про те, що якщо дитина народилася не від мусульманки, він має абсолютно таке ж право на опіку з боку родичів. Про те, що ми розуміємо під терміном «тероризм», тобто захоплення будівель, заручників або переворот – ось про це, у цьому аудіо, взагалі не йшлося. Як ця розмова доводить провину наших підзахисних, чесно кажучи, я не розумію», – сказала адвокат.

Наступне засідання у справі призначене на 26 лютого 2020 року.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва по суті.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».