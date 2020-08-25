Російський суд завершив слідство у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний суд у російському Ростові-на-Дону завершив слідство у другій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», засідання стало «найкоротшим за всю історію процесу.

Згідно з повідомленням, суд заявив про неможливість привести свідків Назрулаєва і Тумаревича, а потім запропонував підсудним бути допитаними у справі. Ті відповіли, що згодні тільки після вирішення низки клопотань. Суд розцінив це як відмову від надання свідчень і оголосив судове слідство закінченим.

«Суд закінчив судове слідство, не запитавши сторону захисту, чи є у них якісь докази у цій справі. У мене було кілька клопотань про дослідження низки матеріалів. Зокрема, я планувала досліджувати деякі документи, які підтверджували, що попереднє слідство було проведено з порушеннями, що порушувалися права наших підзахисних. Це веде до визнання неприпустимості низки доказів обвинувачення. Вважаю, що на підготовку до дебатів нам виділено недостатньо часу, і підготуватися належним чином ми не встигаємо. Як і передбачалося раніше, суд вирішив вкластися у встановлені для себе терміни», – прокоментувала адвокат Ліля Гемеджи.

Дебати у цій справі призначено на 31 серпня, незважаючи на те, що цього тижня мало відбутися ще два засідання.

Раніше суд продовжив термін тримання під вартою фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 12 листопада.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.