Стала відома дата винесення вироку у красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 3 листопада має намір винести вирок фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову і Ескендер Абдулганієву. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на адвоката Едем Семедляєва.

Очікується, що 2 листопада фігуранти виступлять з останнім словом, додав адвокат.

Раніше російський прокурор попросив суд визнати кримських татар винними і призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії посиленого режиму на терміни: Рустема Емірусеїнову – 18 років з обмеженням на 1,5 року нагляду, Арсену Абхаїрову – 15 років, Ескендеру Абдулганієву – 16 років.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» по суті.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».