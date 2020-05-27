Справу ексдепутата Криму Ганиша розглянуть у Верховному суді України – адвокат

Сторона захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, якого Дніпровський районний суд Києва раніше визнав винним у державній зраді, звернулася до Верховного суду України. Тепер адвокати чекають повідомлення про дату початку розгляду справи в суді. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів захисник Ганиша Андрій Руденко.

«Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Ми подали касаційну скаргу, відкрито провадження, чекаємо засідання. Про дати нас поки не повідомляли», – сказав адвокат.

Руденко також уточнив, що Василь Ганиш залишається під домашнім арештом.

У лютому сторона захисту оскаржила рішення Київського апеляційного суду, який залишив чинним вирок суду попередньої інстанції про визнання його винним у державній зраді.

Київський апеляційний суд 30 січня залишив чинним вирок суду попередньої інстанції, який визнав винним колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша у державній зраді. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Раніше адвокат Ганиша Андрій Руденко зазначав, що його пропонували включити в списки на обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Пізніше в СБУ повідомили, що не можуть розкрити інформацію про можливе внесення ексдепутата в списки на обмін.

19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Засуджений також зобов’язаний виплатити 5389 гривень судових витрат. До набуття законної чинності рішення суду Ганиш має перебувати під домашнім арештом. Такий запобіжний захід діятиме, поки апеляційний суд не винесе рішення.