Рада спростила доступ до правосуддя громадянам, які проживають в окупованому Криму

На засіданні 4 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який спрощує доступ до правосуддя громадянам, які проживають в окупованому Росією Криму.

Законопроєкт «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» підтримали 299 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що згідно з чинним законодавством розгляд судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, забезпечується судами міста Києва відповідної юрисдикції та інстанції. Однак, як вказують автори законопроєкту, дорога з Криму до Києва займає в середньому близько 15 годин. До того ж, необхідність бути присутніми в суді особисто може виникнути неодноразово.

Ухвалений документ надає можливість громадянам України, які проживають на окупованій території АР Крим, звернутися до будь-якого суду Херсонської області для розгляду цивільної справи за його позовом або ж із клопотанням до суду міста Києва про передання справи на розгляд до суду у Херсонській області.