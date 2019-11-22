У Криму заявили про відновлення вантажного сполучення з Туреччиною, в Києві перевіряють інформацію

Російські ЗМІ з посиланням на підконтрольного Росії директора автономної некомерційної організації «Південний регіональний центр підтримки експорту» Наталію Сєрову повідомили 22 листопада про «відновлення вантажного поромного сполучення» між анексованим Кримом і Туреччиною.

Як повідомляє російське державне агентство новин ТАСС, Сєрова «отримала підтвердження, що запущений пором Зонгулдак – Керч, раз на тиждень, регулярні поставки».

Цю інформацію на своїх сторінках у соцмережах також поширює колишня призначена Росією прокурор Криму, депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська.

Офіційні Київ і Анкара поки що не підтверджують цю інформацію. Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич сказав проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що в його офісі «займаються цим питанням і перевіряють інформацію».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не виключив, що повідомлення російських ЗМІ про начебто відновлення вантажного поромного сполучення між анексованим Кримом і Туреччиною є фейком.

Поромне сполучення між Севастополем і турецьким Зонгулдаком було організоване в кінці жовтня 2016 року, в березні 2017 року сполучення було зупинене за рішенням турецької сторони.

Заходження суден під іноземними прапорами в закриті морські порти і термінали анексованого Криму і Севастополя розглядається Україною як порушення норм міжнародного права і дії, що підривають суверенітет країни, а також як порушення законодавства України. Такі дії тягнуть за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, в тому числі кримінальну.