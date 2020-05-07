В анексованому Криму через аварію військового вертольота є постраждалі і загиблий – ЗМІ

Російські державні ЗМІ у четвер повідомили, що на території Криму у четвер сталася аварійна ситуація із вертольотом Міноборони Росії, в результаті якої щонайменше троє людей постраждали, зокрема, одна людина загинула.

Згідно з повідомленнями агенцій «РИА Новости» та «Интерфакс», вертоліт Мі-35 здійснив жорстку посадку під час виконанні планового навчально-тренувального польоту на аеродромі 39-го вертолітного полку в Джанкойському районі.

Деталей від окупаційної влади Криму щодо постраждалих і летального випадку в результаті аварії немає.

За попередніми даними, вертоліт виконував планові тренування.

Наприкінці березня в анексованому Криму, біля Феодосії, впав російський літак Су-27. За інформацією ЗМІ, він виконував плановий політ. Повідомлялося, що пілот загинув.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.