В анексованому Криму винесли вирок «за участь в українському батальйоні»

Підконтрольний Кремлю Кіровський районний суд Криму 28 серпня виніс вирок Диляверу Гафарову, якого звинувачують в участі в «незаконному збройному формуванні України». Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму і одного року обмеження волі, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії активіст Михайло Батрак.

«Вчора прокурор запросив 12 років позбавлення волі. Сказав, що провина його доведена повністю. Насправді вина нічим не була доведена. Був таємний свідок, чиї слова підтвердити неможливо. Ще докази: прапорець батальйону імені Номана Челебіджихана. Ще двоє обвинувачених у такій же справі дали свої свідчення. Але вони визнали провину і пішли на угоду зі слідством», – сказав Батрак.

За його словами, сторона захисту має намір оскаржити вирок, а сам Гафаров не визнає своєї провини і заявив, що «не брав участі в ніякому батальйоні імені Номана Челебіджихана».

Також інформацію про винесення вироку підтверджують українські правозахисники.

Вранці 30 жовтня 2018 року в селі Жемчужина Кіровського району російські силовики провели обшук у місцевого жителя, продавця в магазині Дилявера Гафарова.

1 листопада 2018 року ФСБ Росії повідомила, що в Криму затримали жителя Кіровського району Криму за звинуваченням в участі в «діяльності незаконних збройних формувань на території України».

Йшлося про продавця в магазині з села Жемчужина Криму Кіровського району Дилявера Гафарова. Пізніше його заарештували. Міністерство закордонних справ України засудило і висловило протест Росії через арешт Гафарова.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Меджлісі кримськотатарського народу зазначали, що всі матеріали з цього питання були передані п'ятому президенту України Петру Порошенку і голові МВС Арсену Авакову.

Голова громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.

У Національній гвардії України, що входить у систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, що не закріплені законодавчо.