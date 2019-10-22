Троє кримських татар затримані дорогою з Ростова-на-Дону в анексований Крим – правозахисники

У районі Керченського мосту, дорогою із російського Ростова-на-Дону в анексований Крим, у вівторок удосвіта російська поліція зупинила автомобіль, в якому поверталися після участі в судовому процесі у Південному Окружному військовому суді як слухачі кілька жителі півострова. Як повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність», затримані троє пасажирів мікроавтобуса

«Османов Ансар Ісмаїлович 1975 р.н, Керімов Алі Наімович 1960 р.н., Сулейманов Амет Рефатович 1984 р.н. були затримані і досі перебувають у відділку МВС. Спочатку у них зажадали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім примусово провести дактилоскопічну експертизу, на що співробітники поліції отримали відмову», – йдеться в повідомленні.

За даними об’єднання, у затриманих вилучили документи, що засвідчують особу.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Коментарів представників російської поліції щодо затримання наразі немає.

21 жовтня в російському Ростові-на-Дону проходило судове засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». Засідання у цій справі триватиме також сьогодні-завтра.

Раніше російські прокурори запросили загалом понад 98 років позбавлення волі для шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – Мусліму Алієву, Інверу Бекірову, Емірові-Усеіну Куку, Вадиму Сіруку, Арсену Джеппарову та Рефату Алімову.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії та на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

