У Зеленського назвали число зниклих безвісти в Криму з 2014 року

З 2014 року в окупованому Росією Криму зникли безвісти 45 людей, доля 15 з них невідома досі. Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Криму у фейсбуці.

Кабінет міністрів України формує Комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З початком роботи комісії представництво президента планує порушувати питання насильницьких зникнень, здійснюваних у період анексії на території Криму і Севастополя, а також збирається бути на постійному зв’язку з прокуратурою Автономної Республіки Крим по кожному випадку зникнення.

Заступниця постійного представника президента Володимира Зеленського в Криму Таміла Ташева наголосила, що насильницькі зникнення на півострові – «один із найтяжчих злочинів, скоєних окупантом для створення атмосфери страху, залякування родичів і друзів зниклого». За її словами, так діє Росія у себе в Чечні та на окупованих нею територіях.

«Уявіть, що на очах близьких людину затримують правоохоронці у формі – агенти держави – і потім вона (ця людина – ред.) зникає для всіх: його немає в СІЗО, відділеннях поліції або в суді, немає в лікарнях, вона не з’являється вдома. І така невідомість може тривати місяці й роки», – повідомила Ташева.

За її словами, завдання держави в такій ситуації полягає в тому, щоб документувати випадки насильницьких зникнень, здійснювати розслідування і залучати міжнародні організації до розшуку, в той же час підтримуючи родичів зниклих безвісти. Таміла Ташева розповіла, що така допомога може включати не тільки матеріальну допомогу, а й психологічну підтримку, а також постійний доступ до інформації про стан розслідування.

«Ми повинні пам’ятати про імена всіх жертв насильницьких зникнень на наших територіях, адже за цифрами 45 і 15 стоять реальні люди, сльози і надії десятків і тисяч людей», – наголосила Ташева.

У представництві також опублікували список зниклих кримчан, про яких досі нічого невідомо: це Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов і Ервін Ібрагімов.