Красногвардійська «справа Хізб ут-Тахрір»: суд допитав слідчих ФСБ

На судовому засіданні в красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» суд допитав двох слідчих ФСБ, Сергія Махнєва і Михайла Лопирьова, які проводили обшук в будинках підсудних. Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», обидва свідки розповіли, що під час обшуку заповнювали протокол на кухні в той час, як оперативники разом з понятими і членами сім’ї оглядали будинок.

«Понятих (Лопирьов – ред.) не пам’ятає взагалі. Де їх знайшли о 5-й годині ранку, не знає, тому що їх шукав оперативний співробітник. Де перебували під час обшуку поняті, фахівець і оперативники він не знає, тому що був зайнятий протоколом. Які предмети були знайдені в помешканні, не пам’ятає», – розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

Більшість деталей про хід оперативно-слідчих заходів в суді свідки «не пригадували», тому ні підтвердити, ні спростувати не могли.

Наступне судове засідання відбудеться о 10:30 19 жовтня. Планується допит ще одного слідчого, який 9 жовтня не з’явився, і перехід до судових дебатів.

10 червня Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону продовжив на три місяці, до 14 вересня, термін тримання під вартою фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсену Абхаїрову, Рустему Емірусеїнову та Ескендеру Абдулганієву.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» по суті.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».