Радіо Крим.Реалії знову можна почути у Криму

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії 18 червня відновив співпрацю з Українським радіо. Тепер щосуботи о 14:40 за київським часом кримчани можуть знову слухати передачі Крим.Реалії.

Журналісти проєкту разом з експертами обговорюють важливі новини тижня. Передачу готують кримські журналісти Сергій Мокрушин, Рустем Халілов і Катерина Некреча.

Член правління «Суспільного», відповідальний за платформи радіо і телебачення Дмитро Хоркін зазначив, що зараз працює резервний передавач на частоті 1278 кГц, радіосигнал покриває весь південь і півострів Крим.

«Для Українського радіо мовлення на окупованій території дуже важливе, адже радіо – єдине медіа, сигнал якого можна передавати на великі відстані. У перший місяць війни внаслідок російських обстрілів було виведено з ладу передавач 549 кГц, який ми з 2014 року використовуємо для мовлення на Крим. Поки що ми включили резервний передавач 1278 кГц, місце якого я не можу розголошувати. Головне, що цей передавач покриває своїм радіосигналом весь південь і півострів Крим. Ми раді відновленню співпраці з редакцією Крим.Реалії. Незабаром українське радіо транслюватиме власний проєкт «Суспільного» «Кримське питання», який вироблятимуть журналісти каналу «Суспільне Крим» та редакції «Українське радіо Крим», які працюють у Києві», – сказав Хоркін.

Радіо Крим.Реалії мовило в Крим на передавачі 648 АМ. Проте 24 лютого, у перші ж години повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські військові вимкнули мовлення, а на початку березня вивезли передавач у напрямку окупованого Криму. Слідство у цій справі з 15 квітня проводить Херсонська обласна прокуратура.