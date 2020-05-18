Чесько-український форум закликає посилити тиск на Росію, щоб припинити репресії кримських татар

Учасники Чесько-українського форуму закликали міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію, щоб та припинила «грубе порушення прав людини» та «злочини» щодо кримських татар в окупованому Криму та зупинила їхню «гібридну депортацію».

У день 76-х роковин сталінських депортацій корінного населення Криму – кримських татар, чеські та українські учасники форуму видали заяву, звернену до європейської та світової спільноти.

«Ми закликаємо європейську і світову спільноти, міжнародні організації не забувати про важку ситуацію кримськотатарського народу і продовжувати вимагати від Російської Федерації дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, у тому числі, міжнародного гуманітарного права, а також прав людини щодо всіх жителів кримського півострова», – мовиться у заяві.

Учасники форуму наголошують, що «після незаконної анексії Криму Російською Федерацією, почалася нова хвиля жорстких репресій та злочинів проти кримськотатарського народу».

Як мовиться у заяві, «окупаційна влада систематично порушує права кримських татар». Серед порушень закону та прав людини – обшуки, затримання та викрадання людей; масове обмеження права на свободу слова, совісті і релігії, свободу зібрань та об’єднань, права на справедливий судовий розгляд.

Учасники форуму нагадують, що серед десятків злочинів окупаційної влади залишаються безкарними вбивство активіста Решата Аметова та ветерана національного руху Веджиє Кашка, викрадення молодого кримськотатарського політика Ервіна Ібрагімова, позбавлення волі журналістів Ремзі Бекірова та Османа Арифмеметова, захисників релігійних прав мусульман Сервера Мустафаєва та Емір-Усеіна Куку, учасників громадської блокади Криму Ділявера Гафарова та Февзі Саганджи, поновлено переслідування члена регіонального Меджлісу кримських татар Едема Бекірова, активісту Юнусу Машаріпову загрожує безстрокове ув’язнення в психіатричній лікарні.

Учасники форуму звертають увагу, що переслідування кримських татар, зафіксоване в щорічних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН чи у доповідях Ради з прав людини ООН, не припиняються, попри численні вимоги до Російської Федерації з боку ООН, ЄС, ПАРЄ та інших міжнародних організацій.

У заяві мовиться також про те, що російська влада проводить політику «нової своєрідної, гібридної, депортацієї кримських татар з їх історичної Батьківщини».

«Негласно, але цілеспрямовано, різними способами здійснюється заміщення населення окупованого кримського півострова, значною мірою, представниками військових і різних силових структур Російської Федерації».

Чесько-український форум, до якого увійшли громадські організації Чехії та України, історики, соціологи, економісти, дипломати, було створено на початку 2020 року. Його перше засідання відбулося у Празі 4 лютого 2020 року за участі міністрів закордонних справ України та Чехії.