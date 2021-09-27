Одна людина загинула через землетрус на грецькому острові Крит

Землетрус магнітудою 5,8 стався у портовому місті Іракліон на грецькому острові Крит вранці 27 вересня, в результаті чого загинула людина, яка працювала в зруйнованій церкві.

Через землетрус люди повибігали на вулиці. Підземні поштовхи відчувалися по всьому острову, а також на острові Санторіні, популярному місці відпочинку на північ від Криту.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр і Геологічна служба США заявили, що епіцентр землетрусу було зафіксовано за 7 кілометрів на північ від Трапсано.

Є інформація про пошкоджені будинки.

На іншому березі Егейського моря в Туреччині землетрус відчувався уздовж берегової лінії в районі міста Датча. За даними турецької газети Hurriyet, повідомлень про жертви не надходило.