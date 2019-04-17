Афера в енергетиці: суд обирає запобіжний захід бізнесмену Крючкову

Суд у Києві 17 квітня обирає запобіжний захід для екс-голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» і колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання відбувається в Солом’янському районному суді Києва.

На початку засідання в приміщення суду зайшли невідомі люди з плакатами і пропорами, їх вивела поліція і зараз вони перебувають поблизу будівлі суду.

Нещодавно Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») оприлюднили записи телефонних розмов Крючкова із соратником президента Ігорем Кононенком і братами Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго. На прохання журналістів перед публікацією вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

Дмитро Крючков – колишній народний депутат. Із 2006-го півтора року був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014-му – став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.