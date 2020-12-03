У Кривому Розі на шахті з-під завалу врятували трьох гірників

На шахті «Тернівська» (ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат») стався обвал гірської породи. З-під завалу вдалося дістати трьох шахтарів, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Бійці гірничорятувальної служби спрацювали оперативно – розібрали завал та витягли людей. Двоє постраждалих доставлені до медичного закладу. Третій від госпіталізації відмовився», – написав Волинець у фейсбуці.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій наразі про цю подію не інформувала.