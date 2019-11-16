На Дніпропетровщині поліція розслідує руйнування вандалами кургану епохи бронзи

У Кривому Розі поліція розслідує руйнування вандалами кургану епохи бронзи «Ляхова могила». Про це Радіо Свобода в суботу, 16 листопада, повідомила речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн.

За її словами, про те, що невідомі зрізають і вивозять вантажівками чорнозем з кургану, розташованого на території Кривого Рогу, до правоохоронних органів повідомили місцеві жителі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 252 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду). Тривають слідчі дії.

Як зазначила речниця поліції, особу, підозрювану в скоєнні злочину, встановили. Це 47-річний місцевий мешканець.

У разі доведення провини йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Курганний могильник «Ляхова могила» – це комплекс з 8 курганів, найбільший з яких – «Ляхова могила» – заввишки понад 8 метрів. Розташований поблизу Карачунівського водосховища. Був виявлений 1983 року криворізьким археологом Олександром Мельником.