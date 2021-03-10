Поліція відкрила справу через аварію на комбінаті в Кривому Розі, де травмувалися 5 людей

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом аварії з вантажівкою й поїздом на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті, де постраждали п’ятеро людей, повідомила Радіо Свобода 10 березня речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн.

За її даними, через ДТП на комбінаті постраждали п’ятеро робітників віком від 23 до 51 року. У двох із них діагностовано закриті черепно-мозкові травми, множинні забої ніг та голови.

Як зазначила Оксана Лєсонєн, провадження відкрили за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху, які спричинили середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду). Покарання – від 2 до 7 років ув’язнення. Обставини ДТП з’ясує слідство.

8 березня стало відомо про аварію на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі: унаслідок зіткнення вантажівки, яка везла робітників зі зміни, і вантажного поїзда травмувалися працівники. За попередніми даними профспілки, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації.