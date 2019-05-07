У Кривому Розі відкрили справу через напад на активіста, учасника бойових дій на Донбасі

У Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через інцидент з активістом, учасником бойових дій на Донбасі, й завдання йому ножових поранень. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділенні поліції.

Як поінформували в поліції, провадження відкрили за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

За даними поліції, особа одного з двох нападників встановлена, він затриманий, 7 травня йому планують вручити повідомлення про підозру й обрати запобіжний захід.

Як поінформували в поліції, особу другого нападника також встановлено, наразі з’ясовують його місце перебування.

За даними джерел Радіо Свобода, потерпілим від нападу є місцевий активіст, колишній боєць 17-ої танкової бригади Андрій Карпович. За попередніми даними, під час нападу 6 травня йому завдали три колоті рани м’яких тканин. Активіста шпиталізували.