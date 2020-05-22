У Кривому Розі поранили прокурора місцевої прокуратури

У Кривому Розі прокурор місцевої прокуратури зазнав вогнепального поранення. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця обласної прокуратури Олександра Сараєва.

За її словами, стрілянина сталася минулої ночі. Поліція затримала жінку, яку підозрюють у замаху на вбивство.

За інформацією речниці прокуратури, наразі затриманій оголошено про підозру, в п’ятницю підозрюваній мають обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

«Кримінальне провадження розпочате за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на вбивство», – казала Олександра Сараєва.

Як повідомили у правоохоронних органах, затриманій – 31 рік. За попередніми даними, постріли були зроблені з зареєстрованого травматичного пістолета.

Обставини злочину з’ясовує поліція.

Поранений посадовець перебуває у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.