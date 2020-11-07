У Кривому Розі нападник зарізав двох людей і вісім поранив, його затримали

У Кривому Розі нападник із ножем зарізав двох людей і вісім поранив, його затримали, повідомила поліція. Серед поранених – 8-річний хлопчик.

«7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні», – мовиться в повідомленні.

37-річного нападника затримали і доставили до Криворізького відділу поліції, ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження, повідомила поліція.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). «Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи», – додали в Криворізькому відділі НПУ.