У Кривому Розі група чоловіків блокувала в’язницю

У Кривому Розі група чоловіків блокувала виїзд із Криворізької установи виконання покарань № 3 і намагалась прорватись усередину будівлі, підтвердили Радіо Свобода в патрульній поліції Кривого Рогу.

За інформацією поліції, інцидент стався 15 листопада. Співробітникам в’язниці й поліції вдалось не допустити людей у будівлю й уникнути порушень громадського порядку.

«До нас надійшов виклик про те, що в Тернівському районі до установи виконання покарань № 3 прийшли люди. З нашого боку була забезпечена охорона громадського порядку. На місце виїхали два екіпажі патрульної поліції. Правопорушень не допущено», – сказала Радіо Свобода т. в. о. старшого інспектора прес-служби патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець.

За попередніми даними, чоловіки вимагали покращення умов утримання в закладі. За іншою версією, вони вимагали звільнити свого товариша.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до установи й до Південно-східного міжрегіонального управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації, щоб з’ясувати ситуацію.

У Криворізькій установі виконання покарань № 3 утримується понад 700 ув’язнених, серед ниє є і особи, засуджені на довічне ув’язнення.

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