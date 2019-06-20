КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту

Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Це рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати 20 червня, повідомляє інформагенція «Укрінформ» із посиланням на джерело в суді. Цю ж інформацію підтвердив у своєму каналі в Telegram депутат Верховної Ради Мустафа Найєм.

«Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і дострокові парламентські вибори. За таке рішення проголосували 11 суддів КС, «проти» – 5. Таким чином, дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року», – вказав депутат.

Суддею-доповідачем у справі виступав Віктор Кривенко.

Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Позачергові парламентські вибори, згідно з указом президента, призначені на 21 липня цього року.

23 травня указ набрав чинності після опублікування в «Урядовому кур’єрі», наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень Ради. Вони попросили розглянути це подання впродовж місяця.

29 травня КСУ відкрив провадження у справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині.