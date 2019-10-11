На Кубі обрали першого за 43 роки президента

Національна асамблея Куби обрала президентом країни Мігеля Діаса-Канеля, повідомив кубинський парламент у твітері.

На посадк президента Куби претендували 17 кандидатів. За Діас- Канеля проголосували 579 з 605 депутатів, пише офіційна газета ЦК Компартії Куби Granma.

У 1976 році на Кубі скасували посаду президента. Главою держави був голова Державної ради. Посада президента була відновлена на початку 2019 року після схвалення нової конституції країни. Він обирається парламентом на п’ять років. Його перебування на цій посаді обмежується двома термінами.

Діас-Канель керував Кубою як голова Держради з квітня 2018 року. Він став першою людиною не з родини Кастро, який очолив Кубу з моменту комуністичної революції.

Нова Конституція Куби була підтримана на референдумі в лютому 2019 року, за це проголосували понад 73% кубинців. Крім деяких змін в структурі влади, вона також визнала право громадян на приватну власність і вільний ринок.