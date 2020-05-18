Українці розповіли, кого вважають найкращим президентом за часи незалежності

20% українців вважають Леоніда Кучму найкращим президентом за часи незалежності, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг».

16% відповіли, що найкращим президентом є чинний президент Володимир Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% – Петро Порошенко, 9% – Віктор Янукович та 6% – Віктор Ющенко.

Водночас 14% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 10% – не змогли відповісти.

Частіше Кучму та Януковича обирали мешканці південно-східних областей, Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Кравчука – старші.

Опитування відбувалося 12-13 травня. У ньому взяли участь 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.