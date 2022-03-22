У ресторані в Баден-Бадені одесита звільнили з роботи за звернення до росіян через війну – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеб повідомив, що у німецькому місті Баден-Баден адміністрація ресторану звільнила з роботи одесита Ігоря Голода, який оприлюднив відеозвернення до росіян через війну Росії проти України.

«Одесита Ігоря Голода, який працював в місцевому ресторані Rizzi, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України. За наявною інформацією, керівництву ресторана, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, більше сотні вбитих дітей, десятки вщент зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ. Мій сигнал усім путінферштеєрам – прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах – ви такі ж, як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян. За вашої мовчазної згоди або відкритої підтримки вже двадцять сім днів поспіль українські діти ховаються в підвалах від російських бомб», – написав Кулеба у фейсбуці.

Очільник МЗС звернувся до адміністрації закладу: «Rizzi, ви у Баден-Бадені переживаєте за свою репутацію в очах російськомовних клієнтів. А мали б зрозуміти, що саме зараз вашій репутації настав кінець. І навіть найефективніші німецькі засоби для миття не змиють з ваших рук і з вашого ресторану кров безневинно вбитих».

Кулеба зазначив, що МЗС України забезпечує Ігоря Голода необхідною консульською допомогою.

«Ми надали правову консультацію, на зв’язку з адвокатом та мерією міста, аби захистити законні інтереси українського працівника. І ми не відступимо, допоки він потребуватиме нашої допомоги. Українська держава не дозволить нікому кривдити своїх громадян. Ані в Україні, ні за кордоном», – сказав Кулеба.

Раніше у мережі сам Ігор Голод написав, що його звільниили за антивоєнні пости у соціальних мережах. Він казав, що, на думку керівництва закладу, вони завдають репутаційних втрат ресторану. На сторінці в Instagram ресторан Rizzi Baden Baden заявив, що «проти прояву будь-яких форм расизму» і «застосував міри».