Посольство Ірландії розпочне роботу в Україні до кінця року – МЗС

Посольство Ірландії розпочне роботу в Україні до кінця року і сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як повідомила пресслужба МЗС, про це йшлося під час телефонної розмови Кулеби із віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.

«Відкриття посольства Ірландії у Києві – це важлива віха у наших відносинах. Ми також чекаємо, що до кінця року до України прибуде ірландська бізнес-місія. Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну», – сказав Кулеба.

Повідомляється, що очільник українського МЗС «відзначив послідовну підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України».

За даними МЗС, торік обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Ірландією сягнув 715,6 мільйона доларів.