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06 серпня 2020, Київ 15:30
Новини | Суспільство

Кордони для українців відкрили з різними умовами 38 країн – Кулеба

На сьогодні для громадян України свої кордони без чи з певними умовами відкрили 38 країни. Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Серед країн, чиї кордони відкриті для українців, Албанія, Багамські острови, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Еквадор, Єгипет, Ірландія, Мальдіви, Мексика, ОАЕ, Пуерто-Рико, США, Сербія, Словенія, Туреччина, Туніс, Хорватія, Чорногорія, Ямайка та інші.

У МЗС рекомендують попередньо вивчати правила перетину кордону, перш ніж вирушати у подорож. Це можна зробити, зокрема, й на сайті міністерства.

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