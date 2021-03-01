Кулеба відкликав співробітників посольства України у Польщі, яких спіймали на контрабанді

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про відкликання двох співробітників українського посольства у Польщі, яких спіймали на контрабанді.

«Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому – їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий», – наголосив міністр.

Він додав, що проти обох працівників почали дисциплінарне розслідування, за результатами якого й буде ухвалено рішення.

Кулеба пообіцяв, що МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами щодо цієї справи.