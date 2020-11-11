Київ не проти, що Росія вирішила ліквідувати свої торговельні представництва в Україні – Кулеба

Офіційний Київ не заперечує проти того, щоб Росія ліквідувала свої торговельні представництва в Україні, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері.

«Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе», – заявив Кулеба.

Раніше сьогодні російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, шо уряд Росії вирішив ліквідувати торговельні представництва в Україні та Литві.

Російська сторона заявила, що пішла на таке рішення через ухвалення українським урядом у серпні постанови, яка припиняє дію міжурядової угоди з Росією про торгові представництва на територіях обох держав.

Росія у 2014 році окупувала український Крим. Україна і Захід звинувачують також Москву у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».