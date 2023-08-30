РФ наступає на Куп’янсько-Лиманському напрямку, заводить нові частини з своєї території – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують стримувати наступ противника на Куп’янсько-Лиманському напрямку.



За його словами, найзапекліші бої відбуваються біля населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де війська РФ, незважаючи на втрати, намагаються прорвати оборону ЗСУ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.



Сирський зазначив, що одночасно противник здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.



На Бахмутському напрямку, за його словами, щоденно відбуваються гарячі бої.



«Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки», – сказав Сирський, якого цитує Military Media Center.

Генеральний штаб ЗСУ вранці 30 серпня повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.