На Куп’янському напрямку сили РФ формують «ударний кулак», але мають проблеми із технікою – Євлаш

Російські сили формують «ударний кулак» на Куп’янському напрямку із сотні тисяч військових, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок).



«Вони діють за стандартним планом – сформувати «ударний кулак» із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках. Проте, коли грамотно формуються дії та відбувається планування і використовуються різні асиметричні дії, і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже, в принципі, не грає такої визначної ролі, яку мала раніше», – сказав Євлаш, відповідаючи на запитання про те, чи відома Збройним Силам України стратегія армії Росії щодо підготовки штурму на Куп’янському напрямку.

За його словами, наразі йде технологічна війна, зокрема, війна артилерії та дронів, тому при активному застосуванні військ відсіч можна дати навіть такій кількості людей.



Щодо техніки, то з нею у російських сил, за словами Євлаша, є складнощі.



«Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів», – додав він.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 російських склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс.



Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія завершує формування штурмових загонів на Куп’янському напрямку, вона «вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу» на сході України. На цю ділянку, за словами заступниці міністра оборони України Ганна Маляр, сили РФ перекидають свої відновлені бригади та новосформовані підрозділи з Білорусі та заводять десантно-штурмові війська.