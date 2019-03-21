На міжбанку уповільнилося знецінення гривні

На українському міжбанківському валютному ринку триває знецінення гривні, хоча його темпи уповільнилися порівняно з показниками, що фіксувалися наприкінці минулого та в перший день поточного тижнів.

Національний банк України, відбиваючи події на міжбанку, станом на 12:00 21 березня встановив довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 27 копійок за долар США, це приблизно на 10 копійок більше, ніж офіційний курс, встановлений на сьогодні.

Водночас упродовж сесії міжбанку пропозиція незначно перевищувала попит, і станом на 14:00 гривня дещо посилилася – торги зараз відбуваються на рівні 27 гривень 21–24 копійки за долар.

Фахівці з сайту «Мінфін» вказували на «завершення подій, що підтримували нацвалюту в останні дні – період податкових платежів у клієнтів та кінець сплати за куплені нерезидентами 19 березня ОВДП». Натомість на користь гривні працює фактор зниження ліквідності в банківській системі. «Коррахунки на ранок 21 березня знизилися майже на 5 мільярдів гривень — до 53,966 мільярда, що й не дивно після дня оплати за великі партії куплених ОВДП», – вказують аналітики.