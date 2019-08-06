Гривня частково відіграла падіння щодо долара – НБУ

Національна валюта частково відіграла падіння щодо американського долара, яке спостерігалося впродовж трьох сесій міжбанківського валютного ринку поспіль. Це зафіксував Національний банк України, який опівдні 6 серпня встановив довідкове значення курсу 25 гривень 63 копійки за долар. Це на 11 копійок менше, ніж офіційний курс на 6 серпня.

«На торгах по долару спостерігається перевищення пропозиції над попитом за рахунок нерезидентських продажів під аукціон ОВДП. Це поки притискає котирування долара», – відзначають фахівці сайту «Мінфін», які відстежують події на міжбанківському валютному ринку.

Зранку торги на міжбанку відкрилися на рівні 25 гривень 67–71 копійка за долар, але станом на 12:00 котирування склали 25 гривень 59–62 копійки за долар.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.